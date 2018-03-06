В Краснодаре няня убила и закопала в гараже младенца гражданки Нигерии

Сегодня, 16:13

В Краснодаре 34-летняя няня обиделась на задолжавшего ей зарплату работодателя, совершив кровавую расправу с 9-месячным ребенком. Она убила его, а тело спрятала в гараже.

Скандальное преступление произошло в феврале 2017 года. 34-летняя жительница Краснодара устроилась на неофициальную работу няней к гражданке Нигерии. На протяжении нескольких месяцев работодатель не смогла выплачивать сиделке зарплату, из-за чего между сторонами возник конфликт. Обозлившись на формальную начальницу, подозреваемая выкрала, задушила и закопала в подвальной яме гаража ее 9-месячного сына. Прибывшим разбираться в инциденте правоохранителям предполагаемая злоумышленница сообщила, что младенца похитили неизвестные преступники.

В ходе следственно-оперативных мероприятий стражи порядка смогли вывести горе-няню на чистую воду. По фактам нескольких злодеяний против 34-летней жительницы Краснодара возбуждено уголовное дело. Правоохранители закончили сбор доказательной базы, производство направлено в суд.