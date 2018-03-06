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В Москве онколог из-за денег шантажировал пациентку ампутацией

Сегодня, 15:52

В Москве онколог шантажировал пациентку, больную саркомой, ампутацией ноги, если она не переведется в платную клинику и не заплатит 100 тысяч рублей. 5 марта прошел суд и врача приговорили к двум годам лишения свободы.

По предварительным данным, женщина поступила в государственную онкологическую клинику, где ей диагностировали саркому кости. Онколог, проводивший лечение, настоятельно предложил пациентке перевод в платное учреждение, где он также работает. Там лечение обошлось бы гражданке в 100 тысяч рублей, в противном случае он не будет спасать ей ногу и лично проведет ампутацию.

Женщина, будучи в стрессе от болезни, была шокирована поведением медика и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полиция провела ряд следственных мероприятий и открыла уголовное производство. Суд постановил приговорить онколога к двум годам лишения свободы.


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