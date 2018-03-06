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В Новокузнецке женщина спала со своей убитой матерью

Сегодня, 13:59

В Новокузнецке 31 декабря 2017 года женщина вышла из местной тюрьмы и заселилась к своей матери. Они вместе решили выпить, но между ними возникла ссора. В итоге дочь взяла нож, зарезала свою маму и легла спать с её мёртвым телом.

Информацию о происшествии сообщает заместитель руководителя по Орджоникидзевскому району СО по Новокузнецку Светлана Киселёва. По её словам, задержанная женщина решила выпить алкоголя со своей матерью. Во время застолья женщина стала упрекать свою дочь в том, что она отсидела срок в колонии и не имеет работы. Эти слова оскорбили бывшую заключённую, она схватилась за нож и несколько раз ударила свою мать им в шею. От травмы она погибла на месте. Однако обвиняемой было всё равно, она просто легла с телом погибшей родительницы и заснула рядом.

В сообщении Светланы Киселёвой указывается, что в итоге правоохранители задержали 31-летнюю женщину. Ей уже было предъявлено обвинение. Сейчас она находится под стражей.


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