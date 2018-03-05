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В Екатеринбурге мать и сын жестоко убили почтальона за шоколадку

Вчера, 22:48

В Екатеринбурге случилось жестокое убийство почтальона, которое совершили престарелая мать и её сын. Поводом для этого стало поступившее от неё требования вручения обычного, как она считала, презента, которым могла стать шоколадка.

Почтальонша за то, чтобы приносить пенсию женщине домой, постоянно требовала шоколадку. Впрочем, местные правоохранители полагают, что данное желание убитой могло быть и единоразовым.

В то же время, обвиняемым это желание почтальонши не понравилось. Они решили наказать вымогательницу. Сначала пожилая женщина воспользовалась по отношению к жертве электрошокером.

Когда его действие показалось ей недостаточным, та применила нож. При этом сын подозреваемой в убийстве держал жертву, чтобы та не могла сопротивляться. Затем подозреваемые завершили убийство жертвы путём удушения.

После этого, по данным следствия, они обмотали труп скотчем и вынесли его на лестничную площадку этажом ниже.

Адвокат обвиняемых настаивает на том, что его подзащитные не имели предварительного сговора или умысла.

Однако, неоспоримым фактом является похищение ими у почтальонши денежных средств в размере более 240 тыс. рублей. Часть из них была найдена в квартире подозреваемых.

Следствие определит меру вины каждого из подозреваемых в убийстве.


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