Под Калугой рецидивист отрубил приятелю голову и расчленил тело

Вчера, 21:58

На территории Калужской области ранее судимый отрубил знакомому голову и пытался скрыть следы. Подозреваемый задержан, СКР начал расследование очередного эпизода в уголовной жизни рецидивиста.

Сотрудники пресс-службы СУ СК Калужской области сообщили о задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления 48-летнего мужчины, на счету которого есть более 10 судимостей. В Мещовском районе 3 марта ночью подозреваемый нанес своему приятелю смертельные ранения ножом. Убедившись, что человек не подает признаков жизни, он отрубил голову, чтобы потом ее спрятать. Таким образом подозреваемый пытался скрыть улики преступления от следователей и отвести от себя подозрение. Хотя реализовать намеченный план ему не удалось.

В самый неподходящий момент его задержали правоохранители. Стало известно, что накануне поножовщины мужчины весь вечер распивали спиртное, а потом просто поссорились. Это и стало причиной неадекватной реакции подозреваемого, который имеет на своем счету 10 судимостей и шесть «ходок» в места не столь отдаленные.