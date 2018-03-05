VistaNews.ru


Под Калугой рецидивист отрубил приятелю голову и расчленил тело

Вчера, 21:58

На территории Калужской области ранее судимый отрубил знакомому голову и пытался скрыть следы. Подозреваемый задержан, СКР начал расследование очередного эпизода в уголовной жизни рецидивиста.

Сотрудники пресс-службы СУ СК Калужской области сообщили о задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления 48-летнего мужчины, на счету которого есть более 10 судимостей. В Мещовском районе 3 марта ночью подозреваемый нанес своему приятелю смертельные ранения ножом. Убедившись, что человек не подает признаков жизни, он отрубил голову, чтобы потом ее спрятать. Таким образом подозреваемый пытался скрыть улики преступления от следователей и отвести от себя подозрение. Хотя реализовать намеченный план ему не удалось.

В самый неподходящий момент его задержали правоохранители. Стало известно, что накануне поножовщины мужчины весь вечер распивали спиртное, а потом просто поссорились. Это и стало причиной неадекватной реакции подозреваемого, который имеет на своем счету 10 судимостей и шесть «ходок» в места не столь отдаленные.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.