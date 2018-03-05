В Международном почтамте в Москве изъяли посылку с кокаином

Вчера, 20:11

Работники Международного почтамта в Москве изъяли посылку с кокаином, которую отправили для жителя российской столицы из Колумбии. Информацию об этом сообщают правоохранители.

По словам источника, на таможенном посту «Международный почтамт» была найдена посылка с необычным веществом. В ней был обычный пакет с белым порошком, который, как выяснилось после экспертизы, является кокаином. Известно, что она была отправлена на адрес жителя Москвы из Колумбии. Общий вес наркотического средства составил целых 85 граммов, что считается особо крупным размером. Более подробной информации о происшествии пока что не известно.