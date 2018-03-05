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В Москве двое мужчин ранили кубинца из «травмата»

Вчера, 19:53

В Москве двое мужчин ранили кубинского гражданина, отдыхавшего в ночном клубе в самом центре столицы. Для этого нападавшие воспользовались «травматом».

Сообщение об этом распространено 5 марта московскими правоохранителями. Согласно предоставленной информации, нападение произошло поздней ночью.

Кубинец, которому 26 лет, покинул ночной клуб, находящийся в Большом Черкасском переулке, и отправился на поиск такси. У него был свой автомобиль, но он принял решение не садиться за его руль, поскольку был не вполне трезв.

Мужчина забрал из него документы и стал ловить «попутку». В этот момент к нему подошли два человека, оказавшимися уроженцами Кавказа, и стали его избивать. Кубинец попытался оказать сопротивление нападавшим.

В этом ему помогли случайные прохожие. Тогда один из злоумышленников достал «травмат» и выстрелил из него в кубинца. Тот получил серьёзную травму левого предплечья.

Прохожие, испугавшись оружия, разбежались, а избиение беззащитного кубинца продолжилось, пока тот не потерял сознание.

Когда он очнулся, его обидчиков рядом уже не было. Для потерпевшего вызвали медиков «скорой». Те оперативно прибыли и сопроводили пострадавшего в клинику.

Кубинец сообщил, что у него при нападении ничего не пропало.


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