В Москве двое мужчин ранили кубинца из «травмата»

В Москве двое мужчин ранили кубинского гражданина, отдыхавшего в ночном клубе в самом центре столицы. Для этого нападавшие воспользовались «травматом».
Сообщение об этом распространено 5 марта московскими правоохранителями. Согласно предоставленной информации, нападение произошло поздней ночью.
Кубинец, которому 26 лет, покинул ночной клуб, находящийся в Большом Черкасском переулке, и отправился на поиск такси. У него был свой автомобиль, но он принял решение не садиться за его руль, поскольку был не вполне трезв.
Мужчина забрал из него документы и стал ловить «попутку». В этот момент к нему подошли два человека, оказавшимися уроженцами Кавказа, и стали его избивать. Кубинец попытался оказать сопротивление нападавшим.
В этом ему помогли случайные прохожие. Тогда один из злоумышленников достал «травмат» и выстрелил из него в кубинца. Тот получил серьёзную травму левого предплечья.
Прохожие, испугавшись оружия, разбежались, а избиение беззащитного кубинца продолжилось, пока тот не потерял сознание.
Когда он очнулся, его обидчиков рядом уже не было. Для потерпевшего вызвали медиков «скорой». Те оперативно прибыли и сопроводили пострадавшего в клинику.
Кубинец сообщил, что у него при нападении ничего не пропало.