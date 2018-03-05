Жительницу Камчатки изнасиловал гастарбайтер из Узбекистана

Вчера, 18:57

В Елизово на Камчатке рабочего из Узбекистана подозревают в изнасиловании женщины. Из сообщения Следственного комитета России следует, что преступление совершили ночью 1 марта.

Как известно, обвиняемый предложил подвезти молодую девушку, с которой познакомился в баре, домой. Сама жертва родом из села Эссо. По дороге к временному жилью жертвы мужчина изнасиловал новую приятельницу прямо в автомобиле, припарковав его в Елизовском районе.

Судимости у подозреваемого ранее не было. Однако сейчас открыто уголовное дело по статье 131 УК РФ.

Ранее сообщалось, что 1 марта в Петербурге были изнасилованы две школьницы пятого и третьего классов. Насильник находился в федеральном розыске и проживал с жертвами в одном доме.