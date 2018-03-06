Кировчанка, навещавшая в колонии своего мужа, полюбила другого зека

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Кировчанка, ранее навещавшая в колонии пребывающего там мужа, полюбила совершенно другого зека, «тянущего срок» там же. Она поплатилась за это самым неожиданным образом.

Это произошло в Кирово-Чепецке в колонии №11, где установлен строгий режим содержания для заключённых. Проживающая в городе женщина в возрасте 25 лет прибыла туда с целью навестить своего мужа, который там содержался.

После этого, события стали напоминать сюжет бразильских киносериалов. Она увидела другого заключённого, который смог сразу поразить её сердце. Кировчанка решила, что в следующий раз должна повстречаться именно с ним.

Для начала она занялась наведением справок о своей будущей пассии. В ходе этого она узнала, что тот является киргизом. Женщина направила ему письмо с пожеланиями о возможности длительного свидания.

Тот ответил, что к нему могут допустить в колонии лишь близких родственников. В то же время он дал совет по подделке паспорта, чтобы можно было представиться его сестрой.

Зек не позабыл ознакомить свою будущую возлюбленную даже с адресом, где подобную «корочку» смогут изготовить. Женщина всё сделала, как ей было сказано, и стала дожидаться свидания.

Когда его время наступило, она использовала слишком «кричащий макияж». Именно он и насторожил инспектора колонии. Образ не вязался с тем, что демонстрируют киргизки.

Сейчас женщина за свои действия сама попала под статью.