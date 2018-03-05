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В центре Воронежа камера зафиксировала жестокую драку возле кафе

Вчера, 18:10

Вчера вечером возле одного из кафе Воронежа произошла жестокая драка, которую зафиксировала камера видеонаблюдения. Кадры помогли правоохранителям быстро разыскать и задержать зачинщика, покалечившего своего противника.

Как сообщают в коммуникационном подразделении местной полиции, конфликт начался в помещении питейного заведения. По свидетельству очевидцев, 25-летний парень начал делать недвусмысленные предложения девушке, которая сидела со своим 35-летним спутником. Мужчина, конечно же, не стал терпеть домогательства молодого человека. Как видно на кадрах, противники вышли разбираться во двор, предварительно раздевшись до пояса.

Драка была жестокой, но не долгой, «победила молодость». Зачинщик несколькими ударами свалил своего соперника на бетонное покрытие и продолжил избиение. Затем ушел, оставив жертву лежать без сознания. Наряд полиции задержал агрессивного молодого человека на другой улице. Потерпевший госпитализирован с серьезными травмами головы и разрывами внутренних органов. За тяжкие телесные повреждения подозреваемый может 10 лет провести за колючей проволокой.


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