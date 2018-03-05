В Брянской области врачи убили пациента неправильным диагнозом

Вчера, 18:13

Прокуратура Брянской области информирует, что врачи убили пациента неправильным диагнозом. Инцидент произошел в апреле месяце 2017 года в Злынке, открыто уголовное производство.

По предварительно установленным данным, в стационаре Злынковской районной больницы в период с 6 по 10 апреля находился гражданин с диагнозом простой хронический бронхит. От лечения его состояние ухудшалось, что привело к впадению в кому. В итоге врачи диагностировали у пациента острое нарушение мозгового кровообращения и отек головного мозга. 10 апреля мужчина был экстренно переведен в Клинцовскую центральную больницу, где его положили в сосудистое отделение.

К сожалению, 11 апреля пациент скончался, а причиной его смерти стали пневмония с двух сторон и легочный отек. Прокуратура открыла уголовное производство по факту врачебной халатности, следственные мероприятия продолжаются.