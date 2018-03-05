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В Ярославской области пьяный мужчина зарезал жену

Сегодня, 16:34

В Угличском районе Ярославской области пьяный супруг зарезал свою жену, после чего попросил вызвать полицейских.

Бытовая трагедия произошла в деревне Отрадный Угличского района Ярославской области 3 марта. В этот день пьяный 36-летний местный житель был дома вместе со своей 30-летней женой, где между ними по какой-то причине разгорелся конфликт. В ходе ссоры взбешенный мужчина схватил нож и начал наносить им удары в область грудной клетки супруги, от чего пострадавшая погибла на месте.

После этого злоумышленник пошел к соседу, и попросил того позвонить полицейским, которые по прибытии задержали подозреваемого.

По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мужчина свою вину полностью признал и написал явку с повинной, сейчас он содержится под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет колонии строгого режима.


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