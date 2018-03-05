В Ленобласти 52-летний инвалид домогался 17-летней родственницы

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Житель Ленобласти, 52-летний инвалид первой группы сексуально домогался 17-летней родственницы.

В отделение полиции Ленобласти поступило заявление от 43-летнего мужчины, утверждающего, что его 17-летнюю дочь пытались изнасиловать.

Выяснилось, что все произошло ночью воскресенья. Девочка гостевала у своей бабушки, проживающей в Сосновом Бору. Там же проживал и 52-летний родственник, который являлся инвалидом первой группы. По отношению к девушке мужчина попытался совершить сексуальное насилие.

По данному факту начата проверка представителями Следственного комитета области.