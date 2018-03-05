В Новокузнецке мужчина убил брата, который гадил в квартире, обвиняя кота

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В Новокузнецке мужчина забил своего брата во время ссоры за то, что тот справлял нужду по всей квартире, а вину перекладывал на кота.

В Новокузнецке в одной из квартир на улице Тузовская было обнаружено мертвое тело 60-летнего горожанина с признаками насильственной смерти. В ходе следствия было установлено, что расправился с ним его 47-летний младший брат, проживавший в соседней комнате квартиры. По информации из Управления СК РФ Кемеровской области известно, что между родственниками возник конфликт на фоне асоциального поведения старшего. Погибший проживал в квартире своего брата в отдельной комнате, нигде не работал, часто употреблял спиртные напитки и не признавал унитаз, а свою нужду справлял в целлофановые пакеты, которые затем выбрасывал в окно или в цветочные горшки. Накануне смерти он нагадил на пол в жилище, а на упреки брата заявил, что это все кот. Младший брат не выдержал такой наглости, в порыве гнева схватил деревянную палку и начал избивать родственника. В результате нанесения нескольких ударов старший мужчина погиб.

Следователи возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства семейной трагедии.