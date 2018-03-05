В Невьянске житель забил колуном овчарку, чтобы съесть её

Сегодня, 15:21

В Невьянске местный житель убил собаку своего собутыльника для того, чтобы у них впоследствии была закуска. Он забил несчастное животное до смерти колуном.

Подозреваемый, которому 32 года, пьянствовал 18 декабря со своим собутыльником. Во время застолья он обратил внимание на то, что во дворе гуляет среднеазиатская овчарка, которую звали Тайсон.

Будучи в изрядно пьяным, мужчина решил убить животное, чтобы потом его съесть. Для этого он решил использовать колун, лежавший в коридоре.

Овчарка доверчиво подпустила своего убийцу. Тот нанёс животному, как минимум, три удара колуном по голове. Когда злоумышленник заметил, что собака после этого не умерла, он перерезал её шею с помощью ножа.

Видимо, его рука дрожала. Животное, истекающее кровью, ещё долго мучилось после этого, пока окончательно не испустило дух.

Живодёр уже полностью признался в содеянном. Ему может угрожать до года ограничения свободы.