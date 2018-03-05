Финалистка «Миссис Россия-2017» подозревается в продаже девушки в рабство

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Накануне в аэропорту «Домодедово» были задержаны две молодые женщины. Их подозревают в том, что они собирались продать в секс-рабство в восточную страну 18-летнюю девушку. Они продали её за 1,5 миллиона рублей. Как оказалось позже, одной из задержанных стала финалистка конкурса «Миссис Россия-2017».

В Москве в воздушной гавани «Домодедово» правоохранители задержали двух юных девушек. Одной из них всего 22 года, а другой 19 лет. Они хотели продать в секс-рабство девушку, которой всего 18 лет. Последняя должна была полететь в восточную страну. Подробности происшествия рассказала Ирина Волк, официальный представитель столичного МВД.

В итоге обеих юных торговцев людьми задержали во время передачи суммы в 1,5 миллиона рублей. Полицейским удалось выяснить, что задержанные заходили в Сеть и находили там богатых мужчин, чтобы продать им молодых девушек. Одной из фигуранток уголовного дела стала финалистка конкурса «Миссис Россия-2017». Теперь ей и её сообщнице грозит наказание в виде тюремного срока до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве была арестована одна из женщин, которая хотела продать девушку в сексуальное рабство.