Моряк из Владивостока в соцсети нашел 11-летнюю секс-рабыню

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Моряк из Владивостока, будучи на борту «Тигр-1», зарегистрировался в Сети под женским именем и удаленно надругался над 11-летней девочкой из Кизильского района Челябинской области. Ситуацию прокомментировал Дмитрий Бандуровский, глава челябинского Правобережного межрайонного следственного отдела СУ СК России.

В августе месяце 2017 года на фейковой странице студент, проходя практику на судне «Тигр-1», опубликовал сообщение об активном поиске секс-рабыни возрастом от 12 до 16 лет. На это отозвалась 11-летняя жительница Челябинской области. В ходе общения моряк уговорил малолетнюю прислать ему фотографии интимного характера.

Общение девочки с мужчиной заметили родители, которые обратились за помощью к полиции. Подозреваемый был задержан во Владивостоке и сейчас находится под стражей, открыто уголовное производство. По словам Дмитрия Бандуровского, студенту грозит заключение от 12 до 20 лет.