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В Самаре задержали двух «пиратов» за нарушение авторских прав

Сегодня, 13:11

В Самаре местные оперативники возбудили уголовное дело по отношению к двум местным жителям. Мужчинам приписывают нарушение авторских прав.

Местные полицейские рассказали, что они с разницей в один день продавали в Куйбышевском районе цифровые носители, на которых было пиратское программное обеспечение. В итоге торговцев нелегальными дисками поймали с поличным.

В пресс-службе самарского областного ГУ МВД рассказали, что в первый раз сумма причинённого «пиратами» ущерба правообладателям составила больше 600 тысяч рублей, а во второй раз – 915 тысяч рублей. Задержанные свою вину признают. Теперь им грозит тюремный срок до двух лет.


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