В Краснодаре суд рассмотрит иск Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли

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В Краснодаре на 27 марта назначен судебный процесс по иску Олега Дерипаски к адептам сексуальных тренингов Насте Рыбке, «в миру» Вашукевич и Александру Кириллорву, известному как Алекс Лесли. Речь идет о неправомерном вмешательстве в частную жизнь истца.

Независимо от того, будут ли депортированы из таиландской иммиграционной тюрьмы в Россию Рыбка и Лесли к концу марта, суд состоится и без участия ответчиков. Об этом уже официально объявлено. Ранее Вашукевич уже обращалась к Дерипаске через социальную сеть остановить процесс, предлагая выполнить «любое желание» олигарха.

Однако Дерипаска остался непреклонен, его сильно задела поднятая шумиха, которая «вредит деловой репутации». Независимые юристы утверждают, что у миллиардера нет судебных перспектив, если конечно, предстоящий процесс будет следовать букве закона. В настоящее время, по предварительному решению суда, ряд сведений касающихся Дерипаски и появившихся в открытом доступе, должен быть заблокирован.