В Иркутской области осудили женщину, выкинувшую в выгребную яму тело сына

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Суд Иркутской области осудил жительницу посёлка Солнечный-1 за убийство своего сына. Его тело нашли в выгребной яме в кафе. Женщину приговорили к 9 месяцам колонии. Информацию об этом сообщает СК РФ.

В сообщении уточняется, что 19 октября 2017 года владельцы общепита в иркутском посёлке Солнечный-1 проводили очистку выгребной ямы с нечистотами. Однако во время работ в ней был обнаружен странный чемодан. Его решили достать из ямы и вскрыть. Оказалось, что в нём лежат останки малолетнего ребёнка.

По словам правоохранителей, следователи и суд установили, что в феврале 2017 года осуждённая во время ссоры стянула своего ребёнка с кровати. В конечном итоге из-за действий осуждённой мальчик и погиб. Женщина испугалась последствий и решила со своим супругом положить тело в чемодан и выкинуть в выгребную яму. Во время расследования выяснилось, что смерть ребёнка наступила по вине именно матери.

В итоге, собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы осудить горе-мать. Судья решил приговорить её к 9 месяцам колонии общего режима.

Как отмечается, осуждённую уже привлекали к уголовной ответственности. Ранее она уже была в колонии.