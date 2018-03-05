Родители Ани Выпрецкой обратились к душевнобольному похитителю дочери через соцсеть

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Родители 11-летней Ани Випрецкой, пропавшей 1 марта в Камышине (Волгоградская область), обратились к неизвестному похитителю дочери через соцсеть. Михаил Виноградов, квалифицированный психиатр-криминалист, уверен, что это преступление совершил душевнобольной гражданин.

По словам отца Ани Выпрецкой, они с супругой доведены до полного отчаяния и уже не спят и не едят на протяжении трех дней. Он заявил о готовности на все условия передачи маленькой дочери и просит преступника услышать его. Мужчина говорит о своей порядочности и обещает сдержать свое слово. Следствием рассматривается версия похищения несовершеннолетней, но открыто уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

1 марта девочка пошла в школу, которая находится в каких-то 150 метрах от дома, но на уроки не дошла. Всем, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, просьба позвонить по телефонам «8(844-57)4-98-79» или привычный «02». Волонтеры продолжают прочесывать территорию.