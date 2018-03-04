В Саратове мужчина нанес ножевое ранение товарищу по застолью

Вчера, 23:08

В субботу, 3 марта, в Саратове хозяин квартиры нанес ножевое ранение товарищу по застолью. Молодого мужчину госпитализировали с колотой раной живота.

В больнице заявляют, что у пострадавшего повреждена тощая кишка и внутреннее кровоизлияние живота. Сам раненный был в состоянии алкогольного опьянения и находился без сознания.

Сотрудники полиции выяснили, что пострадавший был ранее судим за кражи.

Ранение нанес 38-летний хозяин квартиры, подробностей не сообщается. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса (умышленное причинение вреда здоровью).