В Саратовской области попойка закончилась комой хозяина

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В Саратовской области мужчина пострадал от своего товарища по бутылке. Очередная попойка стала причиной госпитализации 37-летнего пострадавшего. Информацию подтверждает пресс-служба ГУ МВД.

Подозреваемый 41-летний мужчина совершил нападение на друга по стопке. В результате неправомерных действий хозяин получил от гостя удары, которые привели его к состоянию комы. Как выяснилось, агрессивный пьяница уже был привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Жителя Балаковского района Саратовской области доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием в мозг, а также ушибами и ссадинами лица. По факту произошедшего проводится расследование обстоятельств дела. Состояние здоровья пострадавшего врачи оценили, как стабильно тяжелое.