В Белгородском районе мужчина забил до смерти молотком женщину

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В Белгородском регионе разъяренный пьяный мужчина насмерть забил молотком женщину и покалечил приятеля.

Трагедия произошла 5 августа 2017 года в деревне Северный Белгородского района. Компания из двоих мужчин и женщины совместно распивали алкогольные напитки, и неожиданно между ними возник конфликт. Разъяренный 30-летний Илья Салахов схватил молоток и нанес ряд ударов по голове своему приятелю. Женщина предприняла попытку защитить пострадавшего, в результате чего подсудимый избил и ее.

Он нанес знакомой несколько ударов по голове и туловищу, от чего пострадавшая скончалась на месте происшествия. Избитого мужчину удалось спасти.

Суд приговорил 30-летнего обвиняемого Илью Салахова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 частью 1, и статьей 30 частью 3, назначив ему наказание в виде 16 лет лишения заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.