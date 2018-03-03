В Грузии мужчина с оружием напал на прихожанина

Вчера, 22:50

В Грузии мужчина, предварительно прихватив с собою холодное оружие, напал на прихожанина. Это произошло в соборе на территории Мцхеты.

Там один из местных жителей после того, как окончилась вечерняя служба в кафедральном соборе Саетицовети, напал на одного из молодых прихожан.

Для этого он использовал прихваченное с собою холодное оружие. С помощью него он нанёс молодому мужчине, посетившему данное религиозное заведение, несколько ранений. Они пришлись в область шеи и спины пострадавшего.

Сейчас раненый находится в одной из тбилисских клиник. Злоумышленник местными правоохранителями задержан вскоре после нападения.

Что послужило его причиной, устанавливается. Максимальный срок по статье, инкриминируемой подозреваемому, составляет до 7 лет.