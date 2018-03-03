В Петербурге полиция ищет педофила из интернета

Вчера, 21:43

Полиция начала расследовать инцидент с педофилом в интернете. Ранее стало известно, что в Петербурге школьница после «развода» от педофила посылала ему свои фото в стиле «ню. Извращенец использовал для этого манипуляции и хитрость.

Происшествие случилось в Приморском районе города. Теперь местные правоохранители заняты розыском педофила, который спровоцировал на данные поступки 15-летнюю восьмиклассницу.

Заявление им было направлено её матерью, случайно обнаружившей снимки своей дочери в обнажённом виде, направленные совершенно постороннему человеку. Также правоохранители выяснили ник этого пользователя, в соцсетях зарегистрированы несколько пользователей под ним.

Женщина сообщила полицейским, что её дочь после непродолжительной переписки с неизвестным в одной из соцсетей стала периодически направлять ему свои снимки «ню». Мать несовершеннолетней полагает, таким образом взрослый человек пытался не только заигрывать и развращать её несовершеннолетнюю дочь, но и рассчитывать на дальнейшие половые контакты с ней.

Сейчас злоумышленник объявлен в розыск. О чем 52-летняя мать поговорила со своей дочерью по данному поводу, неизвестно.