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В Москве арестована одна из женщин, пытавшихся продать девушку в секс-рабство

Вчера, 19:24

Женщина арестована за попытку продать девушку в секс-рабство в Москве. Подозреваемая вместе с сообщницей нашли покупателя в интернете и собирались продать ему в сексуальное рабство девятнадцатилетнюю девушку, которая ни о чем подобном даже не подозревала.

К счастью, полиция вовремя подоспела и нарушила ужасные планы женщин. На данный момент одна из них уже арестована столичными оперативниками.

По каждой из них возбуждено уголовное дело за преступление по продаже людей. Установлено, что в первый день весны в аэропорту Домодедово преступницы пытались осуществить продажу девушки за полтора миллиона рублей для того, чтобы эксплуатировать ее сексуально за рубежом.

Где сейчас находится девушка и как она себя чувствует, неизвестно. Благо, что потерпевшей так повезло с вмешательством правоохранительных органов. Страшно представить, как бы сложилась судьба юной девушки, если бы полиция не подоспела вовремя.


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