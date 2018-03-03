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В Петербурге извращенец заставил восьмиклассницу отправлять ему секс-фото

Вчера, 19:04

Наивная школьница пятнадцатилетнего возраста общалась с пользователем интернета из Петербурга, который хитростью и манипуляцией заставлял восьмиклассницу слать фотографии интимного характера.

 Манипуляции извращенца продолжались до тех пор, пока об этом случайно не узнала мать девочки. Женщина незамедлительно отправилась в полицию, где рассказала правоохранительным органам, что на ее дочь какой-то извращенец устроил настоящую охоту. Как оказалось, неизвестный гражданин долго “обрабатывал” девочку и со временем вошел в доверие, после чего стал требовать оголенные фотоснимки. Теперь этой ситуацией будет заниматься полиция Петербурга.

Ранее похожий инцидент произошел в Татарстане, где две юные тринадцатилетние девочки покорно выполняли все сексуальные желания своего собеседника в интернете. Они сняли с себя белье и продемонстрировали свои интимные места в онлайн-трансляции, по заказу извращенца. По словам девочек, это был очень обаятельный парень, который удачно смог задурить голову.


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