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В Жигулевске мужчина избил сожительницу металлической трубой

Вчера, 18:43

В правоохранительные органы города Жигулевска поступило заявление из местной больницы. Врачи рассказали полиции, что к ним в отделение поступила пациентка с очень тяжелыми травмами.

 Полиция сразу же начала следственную проверку, в ходе которой выяснилось, что женщину жестоко избил ее сожитель по квартире. В один день между 44-летней женщиной и ее мужчиной внезапно разгорелся скандал. Мужчина был под алкогольным опьянением, рассердился, схватил металлическую трубу и избил ею свою возлюбленную.

Согласно медицинскому исследованию, женщина получила травмы средней тяжести. В скором времени полиция обнаружила подозреваемого и взяла его под следствие. Мужчина нигде не работает. Известно, что ранее проблем с правоохранительными органами у него не было.

На данный момент заведено уголовное дело по статье умышленного причинения вреда здоровью человека. Мужчине светит от трех лет тюремного заключения.


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