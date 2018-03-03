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В Воронежской области знакомый снял кольцо с женщины из-за алкоголя

Вчера, 16:59

В Воронежской области мужчина сорвал с женщины кольцо из-за очередной порции алкоголя. Правоохранительные органы быстро нашли вора.

 47-летняя местная жительница города Острогожска пригласила к себе домой приятеля, чтобы посидеть и выпить. Дом находится по улице Орджоникидзе, мужчина живет недалеко от приятельницы. Конечно же, посиделки не обошлись без алкогольных напитков. Когда уже было нечего пить, мужчина предложил подруге сдать кольцо в ломбард и на вырученные деньги купить еще несколько бутылок выпивки. Женщина начала сопротивляться, тогда подозреваемый применил мужскую силу и снял с пальца потерпевшей золотое кольцо, скрывшись в неизвестном направлении.

Как рассказали полицейские, они вскоре нашли 44-летнего грабителя. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к суду за похожие преступления. Мужчина признался, что уже успел отнести украшение в ломбард. На данный момент заведено уголовное дело, преступнику светит до семи лет тюремного заключения.


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