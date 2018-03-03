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В Самарской области мужчина зарубил топором своего одноклассника

Вчера, 16:57

47-летнего жителя Тольятти Самарской области задержали по подозрению в преднамеренном убийстве своего одноклассника. Подозреваемый пытался ввести правоохранителей в заблуждение и сперва заявил, что зарубил топором приятеля, который напал на его мать.

О факте убийства мужчина сообщил в полицию самостоятельно, изложив правоохранителям свою версию событий. По словам задержанного, гость принялся избивать его больную мать. Он якобы услышал, что женщина кричит в соседней комнате, и бросился к ней на помощь с топором. Там, по словам мужчины, чтобы защитить родительницу, он вынужден был ударить несколько раз по голове её обидчика. Версия подозреваемого претерпела крах после того, как выяснилось, что его мать страдает глухотой и кричать просто не могла. Под тяжестью предъявленных улик мужчина признал свою вину и рассказал, как обстояла ситуация на самом деле.

Ранее мы писали, что в Удмуртии местный житель зарубил топором своего отчима. Как установила экспертиза, мужчина в момент преступления находился в состоянии аффекта.


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