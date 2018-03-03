В Красноярске гости из свадебного кортежа устроили стрельбу

Сегодня, 15:11

В Красноярске продолжается расследование обстоятельств стрельбы на улице Лебедевой. Остановленный кортеж с гостями свадьбы был задержан на улице Молокова. Арсенал оружия изъят у 58-летнего стрелка.

Устроить незабываемую свадьбу в Красноярске пытались молодожены накануне. Однако светлый праздник слияния возлюбленных закончился допросом в полиции. Причиной стало использование оружия 58-летним гостем мероприятия для развлечения в центре города. Машина из кортежа была замечена на улице Лебедевой, а остановлена – на Молокова.

У нарушителя правопорядка изъяли газовый пистолет, 5 патронов для травматического оружия и 6 патронов ограниченного поражения, 1 магазин. Информация по факту проверяется. Все подробности ещё выясняются.