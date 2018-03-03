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В Уфе мужчину обворовали во время купания в ванне

Сегодня, 14:06

Служба полиции Управления МВД России по Уфе проводит расследование обстоятельств кражи 30 тыс. рублей. В Нефтекамске рецидивист обворовал квартиру по проспекту Октября. Хозяин-мужчина в это время купался в ванной, а семья спала. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По факту деятельности вора-рецидивиста проводится расследование. Подозреваемому 24-летнему парню может вновь грозить уголовная ответственность. Причиной стало возобновление его желания грабить людей. УМВД России по Уфе подозревает парня в завладении 30 тыс. рублей хозяина квартиры по адресу проспект Октября.

По версии следствия, злоумышленник без ПМЖ, согреваясь в подъезде, заметил незапертые двери и обворовал квартиру. Члены семьи уже спали, а глава принимал ванну. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело (ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в пресс-службе республиканского МВД.


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