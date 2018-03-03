В посёлке Ленобласти неизвестные хотели вскрыть банкомат

Сегодня, 13:04

В Гатчинском районе Ленобласти местный житель пытался сломать банкомат Сбербанка. Выдавив стеклопакет входной двери, он оказался в магазине "Пятёрочка".

Данное происшествие имело место 2 марта утром около 4:30 в селе Дружная Горка по улице Ленина. Как сообщают источники, преступник смог только нанести повреждения дверце. После того, как злоумышленник услышал сработавшую сигнализацию, он убежал, ничего не взяв. Данный магазин имеет в помещениях камеры, которые ведут видеофиксацию, а также тревожную кнопку, выведенную на пульт охранного агентства. Наряд прибыл спустя 20 минут.

В связи с данным инцидентом открыто уголовное делопризводство по статье "Покушение на кражу".