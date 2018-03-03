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В Архангельской области конфеты с героином передают в колонию

Сегодня, 11:12

В Архангельской области продолжается расследование дела об обороте наркотиков в исправительной колонии № 16 (г. Онега). Осужденным передают конфеты с героином (вес 11,9 грамм). В очередном случае разберутся соответствующие органы.

 В исправительной колонии № 16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) проводится проверка по факту умышленной передачи осужденным веществ, запрещенных к обороту. Накануне в закрытом учреждении удалось пресечь попытку незаконной передачи героина, общим весом 11,9 грамм. Наркотик спрятан был в конфетах карамельках. Случай стал известен благодаря профессионализму собак, которые служат в колонии. Информация по факту проверяется.

Ответственность за инцидент понесут те, кто пытался передать посылку. Возможным вариантом является уголовное наказание. Администрация колонии подчеркивает, что это не первый случай подобных незаконных оборудок граждан.


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