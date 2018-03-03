В Воронеже 16-летняя девушка дважды спасла мать от разъяренного отца

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В Коминтерновском районе Воронежа 16-летняя школьница дважды спасла от верной гибели родную мать, получившую от супруга 11 колото-резанных ранений. Девушка выбросила отцовский штык-нож и оперативно вызвала скорую, сохранив родительнице жизнь.

Семейные разборки в Воронеже произошли в прошлом году. Местная жительница устала от совместной жизни с 42-летним супругом, заявив о желании развестись. Обиженный мужчина решил действовать по принципу «если не мне – значит никому», достав армейский штык-нож и начав кромсать им жену. Благо в квартире также находилась совместная 16-летняя дочь враждующих супругов. Жертвуя собой, девушка выбросила холодное оружие отца на балкон и оперативно вызвала скорую.

Приехавшие на место тяжкого преступления врачи насчитали у потерпевшей 11 колото-резанных ранений, в том числе, жизненно важных органов. Женщину удалось спасти благодаря ее дочери. Остановив отца и своевременно вызвав медиков, юная девушка дважды уберегла мать от верной гибели, заявили воронежские врачи.

2 марта областной суд приговорил главу оскандалившегося семейства к 7 годам и 4 месяцам тюремного заключения.