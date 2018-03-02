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В Новосибирске двое школьников ограбили секс-шоп дважды за день

Вчера, 23:20

Объектом кражи подростков стали две резиновых куклы, предназначены для реализации эротических желаний. В Новосибирске школьники организовали двойное ограбление местного секс-шопа.

Сотрудники полиции Новосибирска провели задержание двоих подростков 13 и 14 лет, которые дважды за один день посетили секс-шоп и ограбили его. После обнаружения нехватки товара на витрине сотрудники немедленно сообщили представителям правоохранительных органов о преступлении. Школьники вынесли из магазина секс-игрушек две резиновых куклы. Для этой цели они использовали свою верхнюю одежду. На место кражи немедленно прибыла СОГ из нескольких оперативников.

Полицейские вместе со сотрудниками службы охраны секс-шопа просмотрели записи с камер в торговом зале. Школьников сразу взяли в оборот. Началось расследование уголовного дела по факту кражи. Через несколько часов грабители были задержаны. Школьники жили недалеко от интимного магазина, и интерес побудил к радикальным действиям.


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