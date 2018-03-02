В США воры от погони спрятались в полицейском участке

Вчера, 23:05

Молодая пара Марван Эль-Ибади (28 лет) и Сельма Хурие (29) попытались своровать вещи в одном магазине 16 февраля в городе Пеории в США. Удирая от погони, воры ошибочно спрятались в полицейском участке.

Их заметил владелец торговой точки и вызвал полицию. После чего нарушители порядка бросились бежать. Они бежали, не глядя куда, сломя голову, наверное, именно поэтому преступники совершили такой глупый поступок, который очень удивил полицию и СМИ.

Во время побега они не увидели вывеску, на которой говорится, что это территория полиции, поэтому воры перелезли через забор и спрятались во дворе перед камерами видеонаблюдения. Там их и задержала полиция.

По словам полицейских, ранее они никогда не видели ничего подобного. Еще никто из правонарушителей не бежал к полиции добровольно в руки. Их арестовали по многим причинам: магазинная кража, нарушения, связанные с наркотиками, а также проникновение на территорию полиции.