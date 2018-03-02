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В Москве грабитель в маске забрал у женщины 58 тысяч долларов

Вчера, 22:54

В Москве неизвестный вор забрал у женщины кошелек. По словам потерпевшей, она несла деньги в сумме 58 тысяч долларов. Лицо злоумышленника скрывала медицинская маска.

Представители пресс-службы Московского СУ СКМВД РФ уведомляют, 2 марта на улице Ибрагимова произошло внезапное ограбление одной из москвичек. Неизвестный вор вырвал у женщины сумочку с кошельком, в котором была крупная сумма денег. После этого грабитель скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая сообщила немедленно о грабеже сотрудникам полиции Москвы.

Оперативники в настоящее время занимаются поиском вора, который на момент совершения преступления был в медицинской маске. Из-за этого женщина совершенно не разглядела его лица. По внешним признакам грабитель напоминал лицо кавказской национальности. В кошельке неизвестный унес с собой 58 тысяч долларов.


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