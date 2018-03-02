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Оперативники нашли тело женщины с травмой головы в Пушкине

Вчера, 20:54

В населенном пункте Пушкине, недалеко от Петербурга, обнаружили мертвой молодую женщину с пробитой головой. Сотрудники полиции зафиксировали явный факт насильственной смерти и возбудили уголовное дело.

 В Пушкине 2 марта оперативно-следственная группа сотрудников МВД нашла тело молодой 32-летней женщины в квартире. После первичного осмотра тела выявилось, что причиной смерти стала травма головы открытого типа. Согласно показаниям соседей, покойная приехала в гости к своей подруге, хотя сама жила на несколько кварталов дальше. На момент обнаружения трупа подруги в квартире не было.

В настоящий момент оперативники устанавливают ее местонахождение, чтобы понять, кто может быть причастен к такому злодеянию. Тело убитой направлено в морг для проведения экспертизы. Также стало ясно, что женщина нигде не работала.


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