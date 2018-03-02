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Приносившая человеческие жертвы уральская сатанистка получила 12 лет

Вчера, 20:36

Пособница бывшего полицейского и "некроманта" Арсена Байрамбекова, которая приносила человеческие жертвы в Свердловской области, была осуждена. Уральскую сатанистку приговорили к 12 годам тюрьмы, сообщает сегодня, 2 марта, Генпрокуратура РФ.

Как считает следствие, с 2003 по 2014 год Байрамбеков убил шесть человек в Свердловской области. В 2003 и 2010 годах он убил 2 предпринимателей, по просьбе их конкурентов, за деньги. Затем, в 2014 году, он в лесу он совершил 4 ритуальных убийства, надеясь наладить и сделать своё бизнес более прибыльным.

Вместе с уже осуждённой пособницей он напаивал жертв спиртным, а затем вывозил их в лес. Там были подготовлены специальные ритуальные площадки. На месте мужчина специальным ножом закалывал людей до смерти.

Сообщница осуждённого изучала всякие религиозно-мистические теории. Она выбирала жертв и помогала избавляться от следов преступления.

Байрамбекова признают психически здоровым, как и его помощницу. Мужчину же спасло от более жестокого наказания (его приговорили к 13,2 года) то, что он признался в содеянных убийствах и сотрудничал со следствием.


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