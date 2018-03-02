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В Бурятии психически больной боксер изнасиловал бросившую его девушку

Вчера, 19:29

В Улан-Удэ задержали 42-летнего кандидата в мастера спорта по боксу, которого обвиняют в изнасиловании своей бывшей возлюбленной. Мужчина долго преследовал девушку, уговаривая вернуться, и, получив очередной отказ, решил надругаться над дамой сердца.

Сама потерпевшая пояснила, что отношения со спортсменом у неё завязались после случайного знакомства. Спустя время она обратила внимание на то, что бойфренд ведёт себя неадекватно, и решила расстаться с ним. Боксёр не смог смириться с решением девушки и принялся её преследовать. Однажды он, по словам потерпевшей, напал на неё на улице и уже пытался изнасиловать, однако ему помешали прохожие. После этого она обратилась в полицию, однако мужчину сразу не задержали, и он вновь напал на экс-возлюбленную. На этот раз помочь девушке уже никто не смог.

После случившегося подозреваемого заключили под стражу. Выяснилось, что он находится на учёте в психоневрологическом диспансере. Пока неизвестно, поможет ли это ему избежать наказания за содеянное. В полиции инцидент не комментируют.


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