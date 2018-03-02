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В Ульяновске осудят пенсионера, который зарубил приятеля и выбросил его труп в подъезд

Вчера, 19:03

В Ульяновске закончилось следствие по делу в отношении 66-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве своего знакомого. В новогоднюю ночь, по версии следствия, пенсионер во время пьяной ссоры зарубил приятеля топором, а его труп выбросил в подъезд.

В ходе разбирательства было установлено, что подозреваемый и его жертва совместно отмечали наступление нового года в квартире у одного из них. Внезапно между подвыпившими мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин схватился за топор и нанёс им несколько ударов по голове собутыльника. Чтобы скрыть свою причастность к убийству, ульяновец вытащил труп приятеля в подъезд. Вскоре после обнаружения тела правоохранители всё же нагрянули в гости к предполагаемому убийце, у которого дома обнаружили орудие преступления и следы крови потерпевшего. Под тяжестью предъявленных улик мужчина сознался в содеянном и заявил, что не смог стерпеть оскорблений друга.

Ранее мы писали, что в Кузбассе пенсионер набросился на соседа с топором. Мужчина якобы мешал ему спать.


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