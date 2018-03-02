В Улан-Удэ нашли мёртвого пропавшего отца пятерых детей

Вчера, 18:57

В Улан-Удэ нашли мёртвого отца пятерых детей, который пропал 30 ноября 2017 года. Оказалось, что мужчина распивал алкоголь с друзьями. В итоге между ними возник конфликт, и хозяин дома несколько раз ударил монтировкой погибшего по голове, а второй собутыльник добил его топором. После этого преступники выкинули тело в яму уличного туалета и залили его водой, а также закидали тряпками.

Когда отец пятерых детей пропал, его стала искать вся семья и волонтёры. Однако им ничего выяснить не удалось. Со слов жены погибшего, он в день исчезновения гостил у друга, который живёт на микрорайоне Стеклозавод. Домой он так и не вернулся.

Сегодня, 2 марта, тело мужчины было найдено мёртвым. В СК РФ отметили, что двоих подозреваемых уже задержали.

По данным следствия, 30 ноября прошедшего года погибший пошёл в гости к своему 57-летнему другу и коллеге. Тот пригласил для совместного времяпровождения своего соседа. Оба они были ранее судимы и познакомились в юности, когда были в колонии.

Вся компания стала выпивать. Между собутыльниками произошла ссора. Хозяин дома схватил монтировку и несколько раз ударил погибшего по голове. Затем его сосед схватил топор и добил мужчину.

После этого они выкинули мёртвое тело в яму уличного туалета, закидали тряпками и залили водой, чтобы появилась скрывающая труп наледь. Сожительница 57-летнего убийцы в это время отмыла дом от крови. После этого все трое оговорили показания для полицейских.

Но следователь решил проверить мужчин на полиграфе. Оказалось, что они врут. Когда же правоохранитель об этом рассказал задержанным, они во всём признались и показали место, где лежит тело.

Один из подозреваемых просидел в тюрьме 30 лет, а другой – 20 лет. Поэтому судебный приговор рецидивистам будет очень строгий.