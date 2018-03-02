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В Кузбассе пенсионер напал с топором на соседа, мешающего спать

Вчера, 18:11

Инцидент произошел на Кузбасе, в Анжеро-Судженске. Мужчина с топором пошел разбираться к соседу, который мешал его внукам спать.

 Как сообщают правоохранительные органы, шестидесятилетний пенсионер принимал у себя в гостях маленьких внуков. Когда пришло время сна, мужчина не смог заставить детей спать из-за громкого шума соседей. 29-летний сосед пенсионера решил устроить встречу и пригласил своих друзей домой.

Мужчина разозлился на молодежь и пошел «выяснять отношения» с топором. Пенсионер подошел к электросчетчику на веранде и отрезал топором провода. Когда молодой сосед вышел на веранду, чтобы узнать в чем дело, получил обухом от топора прямо по голове.

Потерпевшему мужчине пришлось вызвать скорую помощь, а пенсионер спокойно ушел спать в свою квартиру. По словам следствия, пожилому человеку теперь светит до двух лет тюремного заключения.


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