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В Подмосковье грузчики со склада украли редчайшее лекарство на 19 млн рублей

Сегодня, 13:38

Редчайшие лекарства на общую сумму 19 миллионов рублей похитили грузчики с фармсклада в Подмосковье в конце прошлого года. Злоумышленники завладели двумя упаковками средства Vyndaqel и 80 упаковками препарата Xalkori.

Выявить пропажу дорогостоящих товаров удалось лишь после проведения инвентаризации. Установить личности подозреваемых правоохранителям удалось практически сразу же. Ими оказались грузчики, имеющие доступ к препаратам. Стоимость одной упаковки Vyndaqel оценивается в миллион рублей, цена на Xalkori составляет порядка 200 тысяч рублей. Всего же препаратов было похищено на 19 миллионов. К моменту задержания грузчики успели продать все похищенные лекарства. Указанные лекарства поставляются в Россию лишь по спецзаказу. Они используются людьми с особой формой полинейропатии. Это пока единственные в мире средства, которые помогают пациентам с таким диагнозом прожить несколько лет. По некоторым данным, в стране около 10 человек принимают Vyndaqel.

Ранее мы писали, что в центре Москвы из иномарки украли пакет с 4,5 миллиона рублей.


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