В Самаре мужчина избил бывшую жену на 31 неделе беременности

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В Самаре 28-летний мужчина избил свою 22-летнюю бывшую супругу, которая была на 31 неделе беременности, или же на восьмом месяце.

Как сообщают в местных правоохранительных органах, данное происшествие случилось 27 февраля ночью в квартире одного из многоэтажных домов на бульваре Финютина, в микрорайоне Крутые Ключи.

Известно, что девушка получила множество травм, врачи были вынуждены её госпитализировать. В больнице медики установили, что у потерпевшей множество ушибов лица, рук, ног и мягких тканей головы.

Как отмечается, из-за полученного шока у девушки случились преждевременные роды.

Самарские правоохранители решили по факту данного происшествия провести проверку, по итогам которой будет решён вопрос о возбуждении по отношению к 28-летнему молодому человеку уголовного дела.