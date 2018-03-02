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В Удмуртии на 2,5 года осудили укравшего 18 кг гвоздей мужчину

Сегодня, 12:16

В Удмуртии на 2,5 года осудили жителя Сарапула, который украл 18 килограммов гвоздей. Отмечается, что он был неоднократно судим.

Как сказано в сообщении на официальном сайте прокуратуры Удмуртской Республики, задержанного ранее гражданина признали виновным в краже гвоздей, которая была совершена во время незаконного проникновения в хранилище.

Следствие во время расследования уголовного дела установило, что осуждённый во время кражи был сильно пьян. Мужчина решил проникнуть в баню, которая ещё строилась, и украсть из неё 18 килограммов гвоздей, тележку, а также лопату.

После задержания гражданин полностью признал свою вину. В итоге суд решил, что мужчина должен провести следующие два года и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.


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