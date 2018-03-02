В Чувашии пожилой депутат ударил ножом в шею знакомого

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Как проинформировали сотрудники СУ СК России по Чувашии, пожилой депутат ударил ножом в шею своего знакомого. Инцидент зафиксирован в ночь на 15 января в Козловке, открыто уголовное дело.

По предварительно установленным данным, в ночь на 15 января в Козловке к 65-летнему депутату местного заксобрания зашел 67-летний знакомый. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого хозяин дома нанес оппоненту ножом удар в шею. Пострадавший был оперативно госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудники СУ СК России по Чувашии проинформировали, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью человека было открыто уголовное производство. По результатам оперативно-следственных мероприятий будет установлена степень вины депутата и определено наказание. Чиновнику может грозить тюремный срок и штраф пострадавшему.