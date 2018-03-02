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Источник объяснил разницу в весе изъятого в посольстве РФ в Аргентине кокаина

Сегодня, 11:03

Причина несовпадения заявленного МИД РФ и ФСБ веса кокаина, изъятого в школе при посольстве России в Аргентине, кроется в том, что одно из ведомств не учло вес чемоданов, в которых хранился наркотик, объяснил прессе осведомлённый источник. По его словам, спецслужбы заявили о 362 кг незаконного груза, заранее вычтя из него массу носильных предметов, в то время, как в дипведомстве сообщили о 389 кг, посчитав суммарно, сколько весит находка.

Собеседник информагентств полностью исключил таинственное «исчезновение» 27 кг кокаина, заявив, что это невозможно хотя бы ввиду большого резонанса вокруг дела. Прессе, напомним, недавно стало известно о спецоперации силовиков России и Аргентины по выявлению партии наркотика, предназначенного для контрабанды в Москву. В организации канала контрабанды якобы участвовали бывшие и настоящие сотрудники МИД РФ, а также аргентинские граждане, являющиеся выходцами из стран бывшего СССР.

Ранее посол России в Аргентине назвал «собачьей чушью» информацию о переправке наркотиков посредством дипломатической почты.


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